​В Джакарте тысячи домов остались без электричества

Тысячи домов остались без электроэнергии в индонезийской столице Джакарте и провинциях Западная Ява и Бантен.

Как передаёт Report, об этом сообщает издание Jakarta Post.

По данным издания, электричество отключилось около полудня по местному времени (9.00). Отключение электричества нарушило движение пригородных поездов.

Представитель государственной электроэнергетической компании PLN заявил, что причиной блэкаута стали ошибки в работе газовых турбин на электростанциях.

По информации агентства Рейтер, PLN сообщила, что для восстановления электроэнергии в Джакарте потребуется еще около трех часов.

"Надеюсь, что в случае Джакарты, если все пойдет по плану... снабжение электроэнергии должно быть восстановлено примерно через три часа", - приводит агентство слова исполняющего обязанности главы компании Срипени Интан Кахиани (Sripeni Intan Cahyani).

Она добавила, что в провинциях Западная Ява и Бантен электричество вернется в течение четырех-пяти часов.