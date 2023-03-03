В Джакарте начался крупный пожар в топливном хранилище

Крупный пожар произошел вечером на объекте компании Petramina в Джакарте, где хранится топливо.

Крупный пожар произошел вечером на объекте компании Petramina в Джакарте, где хранится топливо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пожарная служба города.

По ее данным, погибли три человека. В то же время индонезийская газета Kompas распространила информацию о 13 жертвах пожара, ссылаясь на спасателей, которые записывают имена на доске в оперативном штабе на месте происшествия. Между тем очевидцы публикуют фотоснимки списка, где погибшими значатся уже 14 человек.

На кадрах, опубликованных свидетелями случившегося в социальных сетях, видно, как десятки людей, проживающих в районе хранилища, покидают место происшествия на фоне пламени, поднимающегося на несколько десятков метров. Огонь перекинулся на жилые дома.