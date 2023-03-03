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В Джакарте начался крупный пожар в топливном хранилище

В Джакарте начался крупный пожар в топливном хранилище Крупный пожар произошел вечером на объекте компании Petramina в Джакарте, где хранится топливо.
Другие страны
3 марта 2023 г. 21:03
В Джакарте начался крупный пожар в топливном хранилище

Крупный пожар произошел вечером на объекте компании Petramina в Джакарте, где хранится топливо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пожарная служба города.

По ее данным, погибли три человека. В то же время индонезийская газета Kompas распространила информацию о 13 жертвах пожара, ссылаясь на спасателей, которые записывают имена на доске в оперативном штабе на месте происшествия. Между тем очевидцы публикуют фотоснимки списка, где погибшими значатся уже 14 человек.

На кадрах, опубликованных свидетелями случившегося в социальных сетях, видно, как десятки людей, проживающих в районе хранилища, покидают место происшествия на фоне пламени, поднимающегося на несколько десятков метров. Огонь перекинулся на жилые дома.

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Версия на азербайджанском языке Cakartada yanacaq anbarında güclü yanğın başlayıb, ölənlər var

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