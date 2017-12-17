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    В Джакарте 40 тысяч человек протестуют против решения Трампа по Иерусалиму

    Многотысячная толпа собралась у башни национального монумента независимости

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 40 тысяч человек вышли в воскресенье на демонстрацию в индонезийской столице Джакарте, протестуя против решения президента США Дональда Трампа о статусе Иерусалима.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Straits Times.

    Многотысячная толпа собралась у башни национального монумента независимости. Представитель местной полиции сообщил, что ситуация остается спокойной и безопасной.

    Менее чем в 100 метрах от монумента находится посольство США в Джакарте, у здания которого за минувшую неделю уже прошло несколько акций протеста. Их организацией занимаются индонезийский совет улемов (богословов) и еще несколько мусульманских структур.

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