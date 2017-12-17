В Джакарте 40 тысяч человек протестуют против решения Трампа по Иерусалиму

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 40 тысяч человек вышли в воскресенье на демонстрацию в индонезийской столице Джакарте, протестуя против решения президента США Дональда Трампа о статусе Иерусалима.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Straits Times.

Многотысячная толпа собралась у башни национального монумента независимости. Представитель местной полиции сообщил, что ситуация остается спокойной и безопасной.

Менее чем в 100 метрах от монумента находится посольство США в Джакарте, у здания которого за минувшую неделю уже прошло несколько акций протеста. Их организацией занимаются индонезийский совет улемов (богословов) и еще несколько мусульманских структур.