В Джакарте проходит мусульманская акция протеста против губернатора

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Тысячи одетых в белое индонезийских мусульман движутся от самой большой в Юго-Восточной Азии мечети Истикляль к президентскому дворцу в Джакарте в ходе демонстрации протеста против губернатора Особого столичного округа Басуки Чахая Пурнамы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, акция, участники которой обвиняют губернатора в кощунственных высказываниях по поводу Корана, проходит мирно и упорядоченно.

Пурнама является первым в истории Джакарты губернатором-христианином и первым этническим китайцем по происхождению на этом посту. Он занял это место в 2014 году, поднявшись на ступеньку с должности заместителя губернатора, после того как его бывший начальник Видодо был избран президентом Индонезии.

Сам губернатор ранее извинился перед индонезийскими мусульманами, отметив, что не хотел никого обидеть. Он, однако, подчеркнул, что его высказывания были вырваны из контекста, а распространявшиеся в социальных сетях видеоролики - искажены редактированием.