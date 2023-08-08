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В Дюссельдорфе эвакуировали около 13 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

В Дюссельдорфе эвакуировали около 13 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой войны Порядка 13 тыс. человек вынуждены покинуть свои дома из-за обнаружения американской бомбы времен Второй мировой войны в одном из районов Дюссельдорфа.
Другие страны
8 августа 2023 г. 07:41
В Дюссельдорфе эвакуировали около 13 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

Порядка 13 тыс. человек вынуждены покинуть свои дома из-за обнаружения американской бомбы времен Второй мировой войны в одном из районов Дюссельдорфа, Германия.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице города в социальной сети X (бывшая Twitter).

"Американская бомба времен Второй мировой войны весом 10 центнеров, найденная во время строительных работ в районе Duesseltal/Zoo, будет обезврежена", - отмечается в сообщении.

При этом указывается, что все жители в радиусе 500 м вокруг места обнаружения снаряда должны покинуть район - это примерно 13 тыс. человек. Движение транспорта вблизи места проведения работ приостановлено.

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