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В четырех районах Челябинской области введен режим ЧС

В четырех районах Челябинской области введен режим ЧС В четырех районах и одном городском округе Челябинской области объявлен режим ЧС из-за подтоплений.
Другие страны
6 апреля 2024 г. 11:00
В четырех районах Челябинской области введен режим ЧС

В четырех районах и одном городском округе Челябинской области объявлен режим ЧС из-за подтоплений.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена в Telegram-канале Министерства общественной безопасности региона.

"Режим ЧС введен на территории Варнинского, Брединского, Кизильского, Нагайбакского, районов, Троицкого городского округа. Режим повышенной готовности действует в Коркинском, Чесменском, Карталинском, Троицком, Уйском районах, а также в Миасском городском округе", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за ночь в результате размыва запруды недалеко от села Верхняя Кабанка Пластовского района было подтоплено 10 домов и 14 приусадебных участков. В ПВР после ЧП были размещены семь человек.

Семь населенных пунктов в регионе находятся на особом контроле из-за угрозы подтопления: село Варна, поселки Бреды, Переселенческий, Фершампенуаз, Михайловка, Уйское и Кассель.

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Версия на английском языке Emergency state declared in 2 districts of Russia’s Chelyabinsk region

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