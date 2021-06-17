В двух провинциях Панамы объявлено ЧП

Чрезвычайное положение объявлено в двух провинциях Панамы из-за ливней, которые продолжаются на обширной территории страны.

Чрезвычайное положение объявлено в двух провинциях Панамы из-за ливней, которые продолжаются на обширной территории страны.

Как передает Report, об этом сообщило в четверг агентство Prensa Latina со ссылкой на заявление правительства страны в Twitter.

Режим ЧП введен в провинциях Панама и Восточная Панама. Там прошли ливни, вызвавшие сход селей в некоторых районах.

"Чтобы противостоять последствиям недавно прошедших дождей, вызванных тропическим циклоном номер 5, кабинет министров одобрил объявление чрезвычайного положения в провинциях Панама и Восточная Панама, которые пострадали от наводнений, оползней и обрушения домов", - сообщается на странице в Twitter канцелярии президента страны.

Ливни обрушились на Панаму в конце прошлой недели. Как сообщил телеканал Telemetro, было подтоплено более 400 домов в разных регионах страны.