В двух болгарских городах запретили ношение никаба в общественных местах

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Власти города Стара-Загора в Болгарии вслед за городом Пазарджик ввели запрет на ношение в общественных местах никаба - платка, полностью закрывающего лицо женщины.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Novinite.

Штраф за нарушение запрета составит 5 тысяч болгарских левов (около 3 тыс. долларов).

Предложение о запрете ношения никаба в общественных местах было предложено крупнейшей партией страны ГЕРБ совместно с партией "Патриотический Фронт". В пользу запрета выступило большинство членов муниципального совета, 39 членов проголосовали "за" и только два "против".

Власти Стара-Загоры в скором времени также выпустят перечень мест, где будет разрешено проведение религиозных ритуалов. В городе также запрещено проведение религиозных мероприятий, которые могут "нанести вред общественному порядку и традициям". Религиозная агитация на улицах, распространение книг, буклетов, листовок подобного содержание также запрещаются.