В двух аэропортах Москвы задержаны 30 авиарейсов

Баку. 17 июль. REPORT.AZ/Четыре рейса из Шереметьева отменены, информации об отмененных и задержанных рейсах во Внукове нет

Тридцать авиарейсов задержаны, еще четыре отменены в воскресенье в Москве. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло столичных аэропортов.

По информации на 00.05 мск, в аэропорту Домодедово задержаны 11 рейсов, в Шереметьево задерживаются 19 рейсов и четыре отменены. Информации об отмененных и задержанных рейсах во Внукове нет.

По данным сайта Гидрометцентра, воздух в понедельник, 17 июля, в столице прогреется до 19-21 градусов. Ожидается, что днем будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер - 8-13 м/с