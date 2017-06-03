В Дублине в ходе спецоперации обезврежен заминированный автомобиль

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Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Ирландская полиция обнаружила автомобиль со взрывчаткой в ходе операции в одном из районов Дублина.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает британская Daily Express, службам правопорядка также удалось задержать двух человек, находившихся внутри машины.

Инцидент произошел в столичном районе Баллибох, где полиция проводила спецоперацию против республиканцев-диссидентов - сторонников продолжения вооруженной борьбы за воссоединение с Северной Ирландией.

По данным стражей порядка, при обыске автомобиля была обнаружена пластиковая взрывчатка, применяемая как в коммерческих целях, так и для осуществления терактов и вооруженных диверсий. Находившиеся внутри машины граждане в соответствии с ирландским законодательством задержаны на срок до трех суток. После этого им должны быть предъявлены обвинения.