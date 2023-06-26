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В Дублине прошли протесты против отказа Ирландии от военного нейтралитета

В Дублине прошли протесты против отказа Ирландии от военного нейтралитета Акция протеста против обсуждения возможного отказа Ирландии от многолетней политики военного нейтралитета прошла сегодня утром в центре Дублина.
Другие страны
26 июня 2023 г. 14:14
В Дублине прошли протесты против отказа Ирландии от военного нейтралитета

Акция протеста против обсуждения возможного отказа Ирландии от многолетней политики военного нейтралитета прошла сегодня утром в центре Дублина.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило онлайн-издание The Journal.

Около 100 участников акции протеста собрались у входа в Дублинский замок, где позже с речью выступит премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Протестующие держали плакаты с надписями: "Нет НАТО - нет войн", "Нет империализму НАТО". Они также выкрикивали лозунги: "Нет НАТО - нет войне" и "Чего мы хотим? Ирландского нейтралитета". Отмечается, что протесты были организованы Ирландским антивоенным движением.

22 июня в Корке начались общественные консультации по теме военного нейтралитета Ирландии. Мероприятие, которое носит формальное название "Консультативный форум по вопросам политики в сфере международной безопасности", продолжилось в Голуэе 23 июня. Консультации в Дублине продлятся до 27 июня.

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