В Дубае загорелся отель

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Пожар разгорелся в одном из отелей в популярном у туристов районе Дубая Dubai Marina.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в службе гражданской обороны страны.

Пожар в отеле Movenpick hotel Jumeirah Beach Residence начался около 10 утра по местному времени.

Администрация отеля подтвердила, что никто из постояльцев не пострадал.

Это уже третий пожар за две недели в этом популярном среди туристов и экспатов районе. В пятницу крупный пожар произошёл в одном из высочайших небоскребов мира 87-этажной башне Torch Tower. В результате пострадали 38 квартир, их жильцам приходится жить в отелях, так как расследование инцидента ещё идёт. В воскресенье в этом же районе загорелась 73-этажная жилая башня Tiger Tower, тогда небольшой пожар был быстро локализован.