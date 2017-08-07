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    В Дубае загорелся отель

    Ранее в этом районе горели 87-этажная башня Torch Tower и 73-этажная жилая башня Tiger Tower

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Пожар разгорелся в одном из отелей в популярном у туристов районе Дубая Dubai Marina.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в службе гражданской обороны страны.

    Пожар в отеле Movenpick hotel Jumeirah Beach Residence начался около 10 утра по местному времени.

    Администрация отеля подтвердила, что никто из постояльцев не пострадал.

    Это уже третий пожар за две недели в этом популярном среди туристов и экспатов районе. В пятницу крупный пожар произошёл в одном из высочайших небоскребов мира 87-этажной башне Torch Tower. В результате пострадали 38 квартир, их жильцам приходится жить в отелях, так как расследование инцидента ещё идёт. В воскресенье в этом же районе загорелась 73-этажная жилая башня Tiger Tower, тогда небольшой пожар был быстро локализован.

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