В Дубае задержали и экстрадировали в Китай организатора мошеннических онлайн-казино

В Дубае задержали и экстрадировали в Китай организатора мошеннических онлайн-казино Правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов задержали в Дубае и передали властям Китая преступника, обвиняемого в организации мошеннических игорных онлайн-платформ.
15 августа 2025 г. 04:53
В Дубае задержали и экстрадировали в Китай организатора мошеннических онлайн-казино

Правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов задержали в Дубае и передали властям Китая преступника, обвиняемого в организации мошеннических игорных онлайн-платформ.

Как передает Report, об этом сообщило МВД арабского государства в соцсети Х.

"Министерство внутренних дел ОАЭ передало властям Китайской Народной Республики разыскиваемого человека, который был задержан полицией Дубая на основании "красного уведомления" Интерпола", - говорится в публикации.

Как уточнили в эмиратском МВД, власти Китая обвиняют его в руководстве преступной группировкой, которая управляет мошенническими игорными сайтами стоимостью в миллионы долларов. Пекин, отметили в ведомстве, выразил признательность ОАЭ за сотрудничество.

Версия на азербайджанском языке Onlayn kazinoların təşkilatçısı Dubayda saxlanılaraq Çinə ekstradisiya edilib

