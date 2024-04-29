В Дубае выделят почти $35 млрд на проект по расширению аэропорта Аль-Мактум

Власти Дубая выделят 128 млрд дирхамов ($34,8 млрд) на строительство нового пассажирского терминала в международном аэропорту Аль-Мактум, расположенном в южной части города.

Власти Дубая выделят 128 млрд дирхамов ($34,8 млрд) на строительство нового пассажирского терминала в международном аэропорту Аль-Мактум, расположенном в южной части города.

Как передает Report , об этом заявил правитель Дубая, премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

"Сегодня мы утвердили проект нового пассажирского терминала международного аэропорта Аль-Мактум и распорядились начать строительство здания стоимостью 128 млрд дирхамов в рамках стратегии, разработанной Дубайской авиационной корпорацией", - написал премьер-министр ОАЭ в соцсети "X".

По его словам, аэропорт станет одним из крупнейших в мире с пропускной способностью более 260 млн пассажиров в год. Предполагается, что обновленный транспортный хаб, который сможет вмещать 400 воздушных судов, будет оснащен пятью параллельными взлетно-посадочными полосами.

"Он будет в пять раз больше нынешнего Международного аэропорта Дубая. В ближайшие годы в него будут перенесены все операции Международного аэропорта Дубая", - отмечается в сообщении.