В Дубае горит небоскреб

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В Дубае (ОАЭ) загорелся 75-этажный небоскреб Sulafa Tower.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, предположительно, пожар начался на 35-м этаже небоскреба, расположенного в популярном районе Dubai Marina.

Огонь охватил несколько этажей здания. Из-за пожара разрушен фасад здания, с которого летела обшивка. Дороги возле небоскреба перекрыты, на месте работают пожарные и спасатели. Жители дома эвакуированы.

Отметим, что построенный в 2010 году небоскреб Sulafa Tower входит в первые 25 самых высоких сооружений эмирата.