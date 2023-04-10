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В Дубае продали на аукционе автомобильный номер за рекордные $15 млн

В Дубае продали на аукционе автомобильный номер за рекордные $15 млн Автомобильный номер был продан на аукционе в Дубае (Объединение Арабские Эмираты) за рекордные 55 млн дирхамов (около $15 млн).
Другие страны
10 апреля 2023 г. 21:18
В Дубае продали на аукционе автомобильный номер за рекордные $15 млн

Автомобильный номер был продан на аукционе в Дубае (Объединение Арабские Эмираты) за рекордные 55 млн дирхамов (около $15 млн).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, компания Emirates Auction продала номерной знак P7 на благотворительном аукционе в субботу. Как отмечается, вырученные средства пойдут на реализацию гуманитарной инициативы вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума "1 млрд порций", целью которой является помощь нуждающимся. Имя победителя аукциона организаторы не раскрыли.

Продажа автомобильных номеров на аукционе - не редкость для ОАЭ. Предыдущий рекорд был установлен на одном из таких аукционов в 2008 году. Местный бизнесмен Саид Абдель Гаффар Хури заплатил 52,2 млн дирхамов (около $14,2 млн по текущему курсу) за номерной знак с цифрой 1 в Абу-Даби.

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