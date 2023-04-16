В Дубае при пожаре погибли не менее 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли, еще девять пострадали в результате пожара в жилом доме в Дубае.

По меньшей мере 16 человек погибли, еще девять пострадали в результате пожара в жилом доме в Дубае.

Как передает Report , об этом сообщила газета Khaleej Times со ссылкой на службу гражданской обороны эмирата.

По сведениям издания, в 12:35 (совпадает с бакинским) в субботу спасатели получили информацию о том, что в жилом доме в районе Эр-Раас произошел пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало несоблюдение требований пожарной безопасности. Началось расследование обстоятельств случившегося.

Работник одного из расположенных в здании магазинов рассказал изданию, что "был слышен громкий хлопок". "Несколько минут мы не могли понять, что происходит. Но потом мы увидели дым и огонь из окна", - добавил он. По словам очевидца, несколько человек попытались войти в здание, чтобы помочь людям, но не смогли из-за дыма и решили дождаться спасателей.