В Дубае построят небоскребы с "вертикальным лесом"

Итальянская компания Stefano Boeri Architetti анонсировала проект по озеленению Дубая, в рамках которого будут построены два небоскреба, представляющие собой так называемый "вертикальный лес".

Итальянская компания Stefano Boeri Architetti анонсировала проект по озеленению Дубая, в рамках которого будут построены два небоскреба, представляющие собой так называемый "вертикальный лес".

Как передает Report, об этом сообщает портал New Atlas.

Два здания, размещенные в форме буквы V, будут покрыты десятками тысяч деревьев и кустов, а также теплицами и гидропонными садами. Жильцы этих небоскребов будут иметь доступ к зеленым террасам. Дизайн проекта выполнен таким образом, чтобы также снижать потребление электроэнергии - это стало возможным благодаря фотоэлектрической установке, способной производить "чистую" энергию.

Отдельное внимание будет уделено проблеме сохранения воды, учитывая сухой климат Дубая. Так, планируется установка стандартной системы рециркуляции сточных вод, а также системы опреснения воды.