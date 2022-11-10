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В Дубае построят небоскребы с "вертикальным лесом"

В Дубае построят небоскребы с "вертикальным лесом" Итальянская компания Stefano Boeri Architetti анонсировала проект по озеленению Дубая, в рамках которого будут построены два небоскреба, представляющие собой так называемый "вертикальный лес".
Другие страны
10 ноября 2022 г. 14:50
В Дубае построят небоскребы с вертикальным лесом

Итальянская компания Stefano Boeri Architetti анонсировала проект по озеленению Дубая, в рамках которого будут построены два небоскреба, представляющие собой так называемый "вертикальный лес".

Как передает Report, об этом сообщает портал New Atlas.

Два здания, размещенные в форме буквы V, будут покрыты десятками тысяч деревьев и кустов, а также теплицами и гидропонными садами. Жильцы этих небоскребов будут иметь доступ к зеленым террасам. Дизайн проекта выполнен таким образом, чтобы также снижать потребление электроэнергии - это стало возможным благодаря фотоэлектрической установке, способной производить "чистую" энергию.

Отдельное внимание будет уделено проблеме сохранения воды, учитывая сухой климат Дубая. Так, планируется установка стандартной системы рециркуляции сточных вод, а также системы опреснения воды.

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Версия на английском языке Vertical Forest skyscrapers will be built in Dubai

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