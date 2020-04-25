В Дубае полицейские носят "умные" шлемы для распознавания заболевших

Полиция ОАЭ начала использовать "умные" шлемы c инфракрасными камерами и технологией распознавания лиц для выявления людей с признаками заболеваний, которые могут указывать на COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила эмиратская газета Khaleej Times.

"Шлемы могут на расстоянии пяти метров сканировать температуру у 200 человек в минуту, подавая сигнал, если в поле наблюдения попался человек с высокой температурой. Такими шлемами снабжены все полицейские участки в Дубае, а также станции для патрулирования, сотрудники которых участвуют в проверках на станциях метро и автобусных станциях", - уточнило издание.

Видео с демонстрацией работы полицейского, оснащенного таким шлемом, также разместил в Instagram замначальника дубайской полиции Дахи Хальфан. На видео показывается, как полицейский, стоящий в удалении от автобусной остановки в черном шлеме, использует его для сканирования стоящих на ней людей.

По числу выявленных случаев заболевания коронавирусом ОАЭ стоят на втором месте среди шести стран Персидского залива. Минздрав ОАЭ разместил в Twitter информацию, что в стране за последние сутки выявлены 525 новых случаев заболевания, общее число инфицированных с начала пандемии превысило 9,2 тысячи, умерли 64 человека.