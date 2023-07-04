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В Дубае открылся завод по переработке отходов в энергию

В Дубае открылся завод по переработке отходов в энергию Крупнейший в мире завод по переработке отходов в энергию стоимостью более $1 млрд открылся в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).
Другие страны
4 июля 2023 г. 20:46
В Дубае открылся завод по переработке отходов в энергию

Крупнейший в мире завод по переработке отходов в энергию стоимостью более $1 млрд открылся в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

Как передает Report, об этом сообщил наследный принц, председатель Исполнительного совета эмирата Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

"Я присутствовал на открытии в Варсане крупнейшего и самого эффективного в мире завода по переработке отходов в энергию стоимостью 4 млрд дирхамов ОАЭ (около $1,08 млрд)", - написал он в Twitter.

По словам наследного принца Дубая, завод способен вырабатывать 220 МВт·ч электроэнергии, которой хватит для обслуживания 135 тыс. единиц жилья. "Предприятие может перерабатывать 2 млн тонн отходов в год без негативного воздействия на окружающую среду", - отметил Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

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