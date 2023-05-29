О нас

В Дубае намерены сделать общественный транспорт экологически чистым к 2050 году

В Дубае намерены сделать общественный транспорт экологически чистым к 2050 году Управление дорог и транспорта Дубая (RTA) приняло стратегию, в соответствии с которой весь общественный транспорт в эмирате должен достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году.
Другие страны
29 мая 2023 г. 10:55
В Дубае намерены сделать общественный транспорт экологически чистым к 2050 году

Управление дорог и транспорта Дубая (RTA) приняло стратегию, в соответствии с которой весь общественный транспорт в эмирате должен достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом этом сообщило RTA в воскресенье, стратегия позволит сократить выбросы углекислого газа на 10 млн тонн и сэкономить почти $9 млн по сравнению с текущими показателями.

Стратегия RTA предполагает перевод 10% городских автобусов на электрические или водородные двигатели к 2030 году. Затем власти Дубая намерены каждые пять лет вдвое увеличивать долю таких автобусов, чтобы к 2045 году 80% парка работало на экологически чистой энергии. Планируется, что к 2050 году автобусы в Дубае не будут вырабатывать парниковые газы. RTA также намерено к 2050 году перевести на экологически чистые источники энергии все школьные автобусы, такси и лимузины.

Помимо этого, стратегия охватывает модернизацию зданий и усовершенствование системы управления бытовыми отходами. Так, к 2030 году власти Дубая намерены оснастить солнечными батареями 74% зданий и других сооружений RTA, к 2035 году - 83%, к 2045 году - 100%. Что касается утилизации мусора, к 2030 году планируется перерабатывать все бытовые отходы в эмирате, то есть мусор не будет вывозиться на свалки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Dubai aims to make public transport greener by 2050

Самое читаемое

Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
22 мая 2023 г. 18:11
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
23 мая 2023 г. 08:59
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
24 мая 2023 г. 16:29
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
25 мая 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
25 мая 2023 г. 20:09
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
26 мая 2023 г. 09:32
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
26 мая 2023 г. 12:14
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией зеленых трубопроводов
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией "зеленых трубопроводов"
26 мая 2023 г. 15:26
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
26 мая 2023 г. 17:39
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
27 мая 2023 г. 00:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi