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В Дубае начали испытания беспилотной электрической лодки

В Дубае начали испытания беспилотной электрической лодки Власти Дубая начали опытные испытания автономной лодки арба, работающей на электроэнергии. Она способна развивать скорость до 13 км/ч и выполнена в традиционном стиле.
Другие страны
14 мая 2023 г. 18:04
В Дубае начали испытания беспилотной электрической лодки

Власти Дубая начали опытные испытания автономной лодки арба, работающей на электроэнергии. Она способна развивать скорость до 13 км/ч и выполнена в традиционном стиле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства Дубая.

"Управление дорог и транспорта Дубая (RTA) приступило к опытной эксплуатации "первой автономной электрической абры", способной перевозить восемь человек. Она была изготовлена в центре технического обслуживания морского транспорта RTA в [районе] Аль-Гархуд", - говорится в пресс-релизе.

Как рассказал генеральный директор и председатель совета директоров RTA Маттар ат-Тайер, по сравнению с моделями с дизельным двигателем лодка отличается нулевыми выбросами в атмосферу, отсутствием шума, а также экономичностью. Беспилотная абра оснащена двумя электрическими двигателями, позволяющими лодке развивать максимальную скорость в семь узлов (около 13 км/ч), а также четырьмя литиевыми батареями, обеспечивающими семь часов работы. Корпус абры сделан с использованием стекловолокна для снижения веса.

На лодке установлена автономная система управления, которая обеспечивает полное соблюдение заданного курса с учетом волн и ветра. Однако на судне все же находится капитан, который следит за работой системы и вмешивается в управление в случае необходимости. RTA планирует разработать для арбы автоматизированную систему постановки на якорь и сценарии принятия решения при маневрировании и аварийных ситуациях для того, чтобы достичь следующего уровня автономизации.

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