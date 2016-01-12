​В Дубае демонтируют неиспользуемые виллы

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Около 250 объектов недвижимости в Дубае снесут. При этом собственники должны будут оплатить соответствующие работы и административные сборы.

Как передает Report, об этом объявил Муниципалитет Дубая.

По словам представителей администрации, заброшенные виллы могут быть использованы криминальными элементами для хранения наркотиков, размещения нелегальной рабочей силы или других общественно противоправных действий.

Всего с 2011 года в Дубае было зарегистрировано 713 заброшенных домов. Из них 303 уже были снесены, а еще 154 – реновированы владельцами.