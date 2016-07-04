В ДТП в Саудовской Аравии погибли семь египетских паломников

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Семь египетских паломников погибли, еще 16 получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП в Саудовской Аравии. Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, oб этом сообщил МИД республики.

По информации внешнеполитического ведомства Египта, автоавария произошла в субботу вечером на трассе между Эр-Риядом и Эт-Таифом. В числе погибших пятеро - члены одной семьи.

Все пострадавшие были доставлены в больницу города Эт-Таиф.