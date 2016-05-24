В ДТП в Пакистане погибли 10, ранены более 30 человек

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 человек погибли и 31 человек пострадал в результате аварии автобуса в южной пакистанской провинции Синд, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Автобус на большой скорости перевернулся по дороге из Карачи в Шахдадкот. Пострадавшие были доставлены в больницу, четверо из них находятся в критическом состоянии. Среди погибших было три ребенка.

Полиция считает главной причиной катастрофы превышение скоростного режима.





