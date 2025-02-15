В ДТП в Нигерии погибли 23 человека

Не менее 23 человек погибли и 48 получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия на севере Нигерии.
Об этом
Согласно информации, грузовик, перевозивший людей и товары, перевернулся и упал с эстакады в городе Кано.
По словам представителя дорожной полиции, причиной инцидента стало превышение разрешенной скорости, в результате чего водитель потерял управление.
По данным дорожной полиции, в минувшем году в Нигерии было зафиксировано 9 570 ДТП, в которых погиб 5 421 человек.