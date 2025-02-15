О нас

В ДТП в Нигерии погибли 23 человека

В ДТП в Нигерии погибли 23 человека Не менее 23 человек погибли и 48 получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия на севере Нигерии.
Другие страны
15 февраля 2025 г. 02:07
В ДТП в Нигерии погибли 23 человека

Не менее 23 человек погибли и 48 получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия на севере Нигерии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Agence France-Presse.

Согласно информации, грузовик, перевозивший людей и товары, перевернулся и упал с эстакады в городе Кано.

По словам представителя дорожной полиции, причиной инцидента стало превышение разрешенной скорости, в результате чего водитель потерял управление.

По данным дорожной полиции, в минувшем году в Нигерии было зафиксировано 9 570 ДТП, в которых погиб 5 421 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nigeriyada ağır yol qəzasında azı 23 nəfər ölüb

Экслюзивные новости

В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
14 февраля 2025 г. 10:36
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
13 февраля 2025 г. 15:24
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
10 февраля 2025 г. 13:00
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi