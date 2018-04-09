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    В ДТП в Индии погибли 26 детей

    Автобус съехал в ущелье около 30 метров глубиной и перевернулся

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Не менее 26 детей погибли в ДТП со школьным автобусом в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал NDTV, автобус съехал в ущелье около 30 метров глубиной и перевернулся. Причина ДТП не уточняется.

    На место инцидента выехали спасательные службы, операция все еще продолжается.

    Согласно телеканалу, в автобусе находились учащиеся пятых и младших классов частной школы. По данным издания India Today, в автобусе могли находиться до 40 детей.

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