В ДТП в Хельсинки пострадали 16 туристов

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Шестнадцать туристов пострадали в ДТП с автобусом, который врезался в дерево на одной из центральных улиц Хельсинки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает интернет-портал телекомпании Yle.

"Туристический автобус с 41 финским туристом съехал с дороги и врезался в дерево на улице Маннерхейминтие в Хельсинки", - сообщает портал.

Отмечается, что причиной аварии мог стать приступ у водителя автобуса. "Водитель получил первую помощь и был госпитализирован", - говорится в сообщении.

По данным полиции, серьезно пострадал только водитель, еще 16 пассажиров получили легкие травмы.