В ДТП в Амурской области погибли четыре человека

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли, один получил травмы в ДТП в Амурской области.
Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшили в УМВД по региону.
ДТП произошло в воскресенье, на трассе Благовещенск-Гомелевка. Произошло столкновение микрогрузовика и Toyota Kluger. Погибли четыре человека, один человек травмирован.
Предварительная причина ДТП — выезд водителя одного из автомобилей на полосу встречного движения.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
News DepartmentАвтор новости
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