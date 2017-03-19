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    В ДТП в Амурской области погибли четыре человека

    Oдин человек травмирован© Foto: "RİA Novosti"

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли, один получил травмы в ДТП в Амурской области.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшили в УМВД по региону.

    ДТП произошло в воскресенье, на трассе Благовещенск-Гомелевка. Произошло столкновение микрогрузовика и Toyota Kluger. Погибли четыре человека, один человек травмирован. 

    Предварительная причина ДТП — выезд водителя одного из автомобилей на полосу встречного движения.

    Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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