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В ДТП с участием кортежа избранного президента Мексики погиб человек

В ДТП с участием кортежа избранного президента Мексики погиб человек Один человек стал жертвой ДТП с участием кортежа избранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум, которая направлялась с визитом на север страны.
Другие страны
15 июня 2024 г. 02:55
В ДТП с участием кортежа избранного президента Мексики погиб человек

Один человек стал жертвой ДТП с участием кортежа избранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум, которая направлялась с визитом на север страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание El Universal.

"Информация, которой я располагаю, - произошло ДТП на шоссе на перекрестке на въезде в Монклову (город в штате Коауила - ред.). В итоге один человек погиб", - приводит газета слова мэра города Давилы Дельгадо.

По предварительным данным, машина, в которой находился погибший, превысила скорость и не остановилась при проезде перекрестка.

Пресс-служба Шейнбаум сообщила, что никто из ее команды в ДТП не пострадал. Кортеж избранного президента продолжил свой путь.

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