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    ​В ДТП с пассажирским автобусом в Перу погибли 12 человек

    Трагедия произошла на Панамериканском шоссе

    Баку. 15 Май. REPORT.AZ/ Не менее 12 человек погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом в Перу.

    Как передает Report, об этом сообщила местная полиция.

    По данным властей, трагедия произошла на Панамериканском шоссе. Пассажирский автобус по непонятным причинам съехал с дороги и перевернулся, отмечает местный портал El Comercio.

    Среди погибших – двое детей и один иностранец, личность которого пока не установлена. Автобус ехал из города Трухильо в столицу страны Лиму, на его борту находились 45 человек.

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