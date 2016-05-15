​В ДТП с пассажирским автобусом в Перу погибли 12 человек

Баку. 15 Май. REPORT.AZ/ Не менее 12 человек погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом в Перу.

Как передает Report, об этом сообщила местная полиция.

По данным властей, трагедия произошла на Панамериканском шоссе. Пассажирский автобус по непонятным причинам съехал с дороги и перевернулся, отмечает местный портал El Comercio.

Среди погибших – двое детей и один иностранец, личность которого пока не установлена. Автобус ехал из города Трухильо в столицу страны Лиму, на его борту находились 45 человек.