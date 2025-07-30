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В ДТП с микроавтобусом в Словении погибли пять человек

В ДТП с микроавтобусом в Словении погибли пять человек В Словении произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пять человек.
Другие страны
30 июля 2025 г. 23:35
В ДТП с микроавтобусом в Словении погибли пять человек

В Словении произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пять человек.

Как передает Report, об этом сообщает словенское издание Delo со ссылкой на полицию.

Уточняется, что инцидент произошел на автомагистрали недалеко от поселения Словенские Коницы, примерно в 100 км к северу от Любляны. Водитель микроавтобуса из Украины, перевозивший семерых человек, превысил скорость и врезался в заднюю часть прицепа грузовика, которым, по предварительным данным, управлял россиянин.

В результате столкновения погибли пять пассажиров микроавтобуса, четверо из которых, по предварительным данным, граждане Украины.

Водитель микроавтобуса, который стал виновником аварии, получил лишь легкие травмы, а его пассажирка - тяжелые. Водитель грузовика, по предварительным данным, в аварии не пострадал.

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