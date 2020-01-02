В ДТП с микроавтобусом в Камбодже погибли 8 человек

Восемь человек погибли, включая беременную женщину, а девять серьезно пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на юге Камбоджи.

Об этом передает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Согласно информации, водитель микроавтобуса также погиб, в то время как человек, находившийся за рулем грузовика, сбежал с места аварии. Сейчас ведутся его поиски. Пострадавшие были направлены в больницы, где им оказывается помощь.

По предварительным данным, инцидент произошел, когда водитель микроавтобуса на высокой скорости пытался обогнать автомобиль, в результате чего врезался в грузовик, движущийся по встречной полосе. Проводится расследование аварии.