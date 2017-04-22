В ДТП с маршруткой в Петербурге пострадали восемь человек

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Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП с маршруткой в пятницу вечером в Красносельском районе Петербурга.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель регионального управления ГИБДД.

По предварительной информации, ДТП произошло в 22.35 у дома 77 по проспекту Ленина.

"Автомобиль Audi выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом ПАЗ маршрута 639А. В результате ДТП водитель Audi, мужчина 1997 года рождения, получил травмы средней тяжести. Состояние его пассажиров, детей 2002-го, 2003-го и 2005-го года рождения уточняется. В автобусе ПАЗ — пятеро пострадавших, степень тяжести уточняется", — сказал собеседник агентства.