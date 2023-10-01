В ДТП с грузовиком в США погибли пять человек

Пять человек погибли, еще пятеро пострадали в ДТП с участием нескольких транспортных средств в центральной части американского штата Иллинойс.

Пять человек погибли, еще пятеро пострадали в ДТП с участием нескольких транспортных средств в центральной части американского штата Иллинойс.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NBC, в результате аварии произошла утечка аммиака из грузовика.

По его информации, ДТП произошло в округе Эффингхем. Грузовик, который перевозил около 28 тыс. литров химического вещества, после столкновения перевернулся, в результате произошла утечка около 15 тыс. литров аммиака.

Телеканал отмечает, что из близлежащих районов эвакуировали около 500 человек. По данным Агентства по охране окружающей среды штата Иллинойс, приказ об эвакуации будет действовать как минимум до утра воскресенья.