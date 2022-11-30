В ДТП с грузовиком и автобусом в Индии погибли 6 человек, 15 ранены

В Индии в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 6 человек.

В Индии в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 6 человек.

Как передает Report, об этом сообщает India TV.

"Шесть человек погибли, еще 15 получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в штате Уттар-Прадеш", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние четверых пострадавших пассажиров оценивается как тяжелое. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика, который ехал с превышением скорости. Мужчина скрылся с места происшествия до приезда полиции. Сейчас его поисками занимаются правоохранительные органы.