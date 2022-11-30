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В ДТП с грузовиком и автобусом в Индии погибли 6 человек, 15 ранены

В ДТП с грузовиком и автобусом в Индии погибли 6 человек, 15 ранены В Индии в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 6 человек.
Другие страны
30 ноября 2022 г. 11:04
В ДТП с грузовиком и автобусом в Индии погибли 6 человек, 15 ранены

В Индии в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 6 человек.

Как передает Report, об этом сообщает India TV.

"Шесть человек погибли, еще 15 получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в штате Уттар-Прадеш", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние четверых пострадавших пассажиров оценивается как тяжелое. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика, который ехал с превышением скорости. Мужчина скрылся с места происшествия до приезда полиции. Сейчас его поисками занимаются правоохранительные органы.

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Версия на английском языке 6 dead, 15 injured in bus-truck collision in India

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