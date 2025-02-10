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В ДТП с двумя автобусами в Шри-Ланке погибли и пострадали свыше 30 человек

В ДТП с двумя автобусами в Шри-Ланке погибли и пострадали свыше 30 человек Четыре человека погибли, более 25 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских автобусов в районе Торейя города Курунегала в Северо-Западной провинции Шри-Ланки.
Другие страны
10 февраля 2025 г. 08:55
В ДТП с двумя автобусами в Шри-Ланке погибли и пострадали свыше 30 человек

Четыре человека погибли, более 25 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских автобусов в районе Торейя города Курунегала в Северо-Западной провинции Шри-Ланки.

Об этом Report передает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, на трассе Дамбулла-Курунегала столкнулись два автобуса. По предварительной версии, один из них, следовавший в Коломбо, остановился, чтобы подобрать пассажиров, в этом время другой, следовавший в том же направлении, врезался сзади в припаркованное транспортное средство.

По словам очевидцев, ехавший сзади автобус двигался на высокой скорости.

В ДТП погибли по меньшей мере четыре человека, включая одну женщину, еще свыше 25 пострадавших были доставлены в больницу Курунегала.

Личности погибших пока не установлены, расследование по факту ДТП продолжается

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