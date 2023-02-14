В ДТП с автобусом в ЮАР 20 человек погибли и 68 получили ранения

В результате лобового столкновения туристического автобуса и инкассаторского автомобиля в ЮАР погибли 20 человек, еще 68 получили ранения.

В результате лобового столкновения туристического автобуса и инкассаторского автомобиля в ЮАР погибли 20 человек, еще 68 получили ранения.

Как передает Report, об этом пишет Daily Mail.

ДТП произошло на трассе N1 муниципалитета Макадо провинции Лимпопо на северо-западе страны. Отмечается, что в результате происшествия автобус упал с автомобильного моста в реку. Большинство погибших оказались придавлены автобусом.

Правоохранительные органы устанавливают причину аварии. По предварительным данным, во время происшествия шел сильный дождь.