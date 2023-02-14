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В ДТП с автобусом в ЮАР 20 человек погибли и 68 получили ранения

В ДТП с автобусом в ЮАР 20 человек погибли и 68 получили ранения В результате лобового столкновения туристического автобуса и инкассаторского автомобиля в ЮАР погибли 20 человек, еще 68 получили ранения.
Другие страны
14 февраля 2023 г. 12:35
В ДТП с автобусом в ЮАР 20 человек погибли и 68 получили ранения

В результате лобового столкновения туристического автобуса и инкассаторского автомобиля в ЮАР погибли 20 человек, еще 68 получили ранения.

Как передает Report, об этом пишет Daily Mail.

ДТП произошло на трассе N1 муниципалитета Макадо провинции Лимпопо на северо-западе страны. Отмечается, что в результате происшествия автобус упал с автомобильного моста в реку. Большинство погибших оказались придавлены автобусом.

Правоохранительные органы устанавливают причину аварии. По предварительным данным, во время происшествия шел сильный дождь.

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Версия на английском языке South Africa bus crash kills 20, leaves 68 injured
Версия на азербайджанском языке Cənubi Afrikada avtobus qəzası nəticəsində 20 nəfər ölüb, 68 nəfər yaralanıb

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