В ДТП с автобусом в Мексике погибли 14 человек

Автобус с сельскохозяйственными рабочими потерял управление и врезался в стену на шоссе Тукскуэка-Ситала в штате Халиско на западе Мексики, погибли 14 человек.

Автобус с сельскохозяйственными рабочими потерял управление и врезался в стену на шоссе Тукскуэка-Ситала в штате Халиско на западе Мексики, погибли 14 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила служба гражданской защиты штата.

"Транспортное средство направлялось в сторону Хокотепека, когда в тормозной системе, по-видимому, произошел сбой, из-за чего водитель попытался остановить транспортное средство и лобовым ударом врезался в стену на обочине дороги. В аварии 20 пострадавших... На данный момент скончались 14 человек", — говорится в сообщениях службы в Twitter.

По информации спасателей, автобус по согласованию с местными властями перевозил персонал компании по производству ягод. Водитель транспортного средства скончался.