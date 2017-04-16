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    В ДТП с автобусом в Кировской области один человек погиб, 12 пострадали

    В настоящее время по факту ДТП проводится проверка© Foto: "RİA Novosti"

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Один человек погиб, ещё 12 получили травмы различной степени тяжести в воскресенье в результате столкновения автомобиля "Мерседес Спринтер" с микроавтобусом "Форд Транзит" в Кировской области

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает УМВД по региону.

    По информации ведомства, ДТП произошло в 3.15 мск на 16 километре автодороги Киров-Советск.

    "По предварительным данным, 43-летний водитель "Мерседес Спринтер", двигаясь со стороны города Советск, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной "Форд Транзит" под управлением 49-летнего водителя, который ехал из города Кирова. Один пассажир в микроавтобусе погиб, оба водителя, а также 10 пассажиров травмировались", — говорится в сообщении.

    В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия аварии, отмечает УМВД.

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