В ДТП с автобусом в Кировской области один человек погиб, 12 пострадали

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Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Один человек погиб, ещё 12 получили травмы различной степени тяжести в воскресенье в результате столкновения автомобиля "Мерседес Спринтер" с микроавтобусом "Форд Транзит" в Кировской области

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает УМВД по региону.

По информации ведомства, ДТП произошло в 3.15 мск на 16 километре автодороги Киров-Советск.

"По предварительным данным, 43-летний водитель "Мерседес Спринтер", двигаясь со стороны города Советск, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной "Форд Транзит" под управлением 49-летнего водителя, который ехал из города Кирова. Один пассажир в микроавтобусе погиб, оба водителя, а также 10 пассажиров травмировались", — говорится в сообщении.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия аварии, отмечает УМВД.