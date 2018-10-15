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Баку. 15 октября.REPORT.AZ/ Автобус протаранил несколько автомобилей и пересёк разделительную полосу на трассе в долине Сан-Фернандо в Калифорнии, сообщает FOX 11 Los Angeles.
В результате ДТП пострадало по меньшей мере 40 человек. Пятеро из них — три женщины и двое мужчин — находятся в тяжёлом состоянии, gthtlftn Report со ссылкой на ТАСС. Движение на трассе было затруднено из-за перекрытия полос. Причина аварии не называется.
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