ДТП с автобусом в Бразилии, погибли 11 человек

По меньшей мере 11 пассажиров погибли и десятки пострадали в ДТП с автобусом в штате Мату-Гросу в западной части Бразилии.

По меньшей мере 11 пассажиров погибли и десятки пострадали в ДТП с автобусом в штате Мату-Гросу в западной части Бразилии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник портал G1, ссылаясь на дорожную полицию.

По его информации, автобус с 45 пассажирами на борту осуществлял междугородный рейс из столицы штата, города Куяба, в город Синоп в 500 км к северу. По предварительным данным полиции, водитель транспортного средства уснул за рулем, в результате чего оно выехало на встречную полосу и столкнулось с грузовиком. Начато расследование. Из-за ДТП трасса перекрыта, пострадавших доставляют в ближайшие больницы вертолетами.