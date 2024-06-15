О нас

В ДТП с автобусом на Филиппинах погиб один, пострадали десятки человек

В ДТП с автобусом на Филиппинах погиб один, пострадали десятки человек В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в провинции Западный Негрос на центральных Филиппинах погиб один, пострадали 35 человек.
Другие страны
15 июня 2024 г. 07:38
В ДТП с автобусом на Филиппинах погиб один, пострадали десятки человек

В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в провинции Западный Негрос на центральных Филиппинах погиб один, пострадали более 35 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Согласно информации, водитель правительственного автобуса, в котором находились 36 человек, не справился с управлением во время спуска, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось.

В ДТП погибла одна женщина, еще 35 человек получили травмы, состояние 11 из них оценивается как критическое.

Отмечается, что автобус перевозил преподавателей и учащихся государственных школ, которые возвращались в город Баколод с мероприятия по тимбилдингу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Filippində avtobusun qəzaya uğraması nəticəsində bir nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

Самое читаемое

В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
11 июня 2024 г. 08:07
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
11 июня 2024 г. 01:01
Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
14 июня 2024 г. 21:19
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
11 июня 2024 г. 00:04
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
14 июня 2024 г. 20:39
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
10 июня 2024 г. 22:34
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
8 июня 2024 г. 21:54
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
10 июня 2024 г. 20:49
Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
ФотоЭрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
14 июня 2024 г. 20:24
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
10 июня 2024 г. 20:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi