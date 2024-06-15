В ДТП с автобусом на Филиппинах погиб один, пострадали десятки человек

В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в провинции Западный Негрос на центральных Филиппинах погиб один, пострадали 35 человек.

В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в провинции Западный Негрос на центральных Филиппинах погиб один, пострадали более 35 человек.

Как передает Report , об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Согласно информации, водитель правительственного автобуса, в котором находились 36 человек, не справился с управлением во время спуска, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось.

В ДТП погибла одна женщина, еще 35 человек получили травмы, состояние 11 из них оценивается как критическое.

Отмечается, что автобус перевозил преподавателей и учащихся государственных школ, которые возвращались в город Баколод с мероприятия по тимбилдингу.