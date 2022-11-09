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В ДТП погиб т.н. замглавы губернатора Херсонской области

В ДТП погиб т.н. замглавы губернатора Херсонской области Так называемый "заместитель губернатора Херсонской области" Кирилл Стремоусов погиб в ДТП.
Другие страны
9 ноября 2022 г. 18:09
В ДТП погиб т.н. замглавы губернатора Херсонской области

Так называемый "заместитель губернатора Херсонской области" Кирилл Стремоусов погиб в ДТП.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отметим, что СБУ и Офис генпрокурора Украины в конце сентября сообщили Стремоусову о подозрении в коллаборционизме.

Правоохранители установили, что он при поддержке вооруженных формирований и представителей РФ провел ряд мер по подготовке и организации проведения незаконного референдума на находящихся под контролем ВС России украинских территориях, 28 сентября К.Стремоусов получил паспорт гражданина РФ.

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Версия на азербайджанском языке Qondarma Xerson vilayətinin qubernator müavini yol qəzasında ölüb

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