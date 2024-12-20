В ДТП на западе Индии погибли не менее пяти человек

По меньшей мере пять человек погибли и 35 получили ожоги при столкновении бензовоза с другими автомобилями и возникшего в результате пожара в западном штате Раджастхан.

По меньшей мере пять человек погибли и 35 получили ожоги при столкновении бензовоза с другими автомобилями и возникшего в результате пожара в западном штате Раджастхан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Press Trust of India.

По данным полиции, инцидент произошел на национальном шоссе Джайпур-Аджмер в ночь на 20 декабря. К месту аварии прибыли 25 карет скорой медпомощи. Все пострадавшие доставлены в отделение усиленной терапии местной больницы. От столкновения и сильного пожара пострадал участок трассы протяженность 300 м, движению препятствуют продолжающие гореть автомобили, число которых достигает около 40 человек.