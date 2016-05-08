При столкновении двух автобусов и автоцистерны в Афганистане погибли 73 человек

Баку. 8 Май. REPORT.AZ/ 73 человек погибли, еще несколько человек пострадали в результате столкновения двух автобусов с автоцистерной в провинции Газни на востоке Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщил представитель министерства здравоохранения страны Исмаил Кавуси.

"Всего погибли 73 человека, еще несколько человек пострадали после столкновения двух автобусов с автоцистерной в Газни утром в воскресенье", — приводит слова чиновника агентство Синьхуа.

По данным местных властей, в автобусах находились более 120 человек. Пострадавшие, среди которых есть женщины и дети, были направлены в больницы.

Инцидент произошел примерно в 6.30 по местному времени на шоссе, соединяющем города Кабул и Кандагар.