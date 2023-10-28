О нас

В ДТП на трассе в Туве погибли четыре человека

В ДТП на трассе в Туве погибли четыре человека Четыре человека, в том числе ребенок, погибли и пятеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Республике Тыве.
Другие страны
28 октября 2023 г. 19:30
В ДТП на трассе в Туве погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли и пятеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Республике Тыве РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"По версии следствия, водитель автомобиля Toyota Prius, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автомобилем Lada Priora, двигавшемся во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия скончались оба водителя автотранспортных средств, а также двое пассажиров, включая малолетнего ребенка. В медицинское учреждение госпитализированы еще двое малолетних и трое взрослых", - говорится в сообщении.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Пентагон заявил, что силы США не участвуют в наземных операциях Израиля в Газе
Пентагон заявил, что силы США не участвуют в наземных операциях Израиля в Газе
28 октября 2023 г. 19:23
Министр обороны Израиля заявил о начале нового этапа операции в Газе
Министр обороны Израиля заявил о начале нового этапа операции в Газе
28 октября 2023 г. 19:08
Армия Израиля призвала жителей Газы к срочной эвакуации
Армия Израиля призвала жителей Газы к срочной эвакуации
28 октября 2023 г. 18:29
У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
28 октября 2023 г. 18:03
В ХАМАС заявили о ракетном ударе по израильскому Ашкелону
В ХАМАС заявили о ракетном ударе по израильскому Ашкелону
28 октября 2023 г. 17:47
В Иране умерла 16-летняя студентка, задержанная за отсутствие хиджаба
В Иране умерла 16-летняя студентка, задержанная за отсутствие хиджаба
28 октября 2023 г. 17:27
Словакия заявила о намерении пересмотреть оборонное соглашение с США
Словакия заявила о намерении пересмотреть оборонное соглашение с США
28 октября 2023 г. 17:11
ХАМАС заявил о намерении освободить заложников с российским гражданством
ХАМАС заявил о намерении освободить заложников с российским гражданством
28 октября 2023 г. 16:06
Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с аварией на угольной шахте
Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с аварией на угольной шахте
28 октября 2023 г. 15:05
ЦАХАЛ озвучил число погибших военных
ЦАХАЛ озвучил число погибших военных
28 октября 2023 г. 14:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi