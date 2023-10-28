В ДТП на трассе в Туве погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли и пятеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Республике Тыве.

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли и пятеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Республике Тыве РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"По версии следствия, водитель автомобиля Toyota Prius, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автомобилем Lada Priora, двигавшемся во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия скончались оба водителя автотранспортных средств, а также двое пассажиров, включая малолетнего ребенка. В медицинское учреждение госпитализированы еще двое малолетних и трое взрослых", - говорится в сообщении.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения).