В Малайзии в ДТП погибли 10 человек, среди которых восемь детей

По меньшей мере 10 человек, в том числе восемь детей, погибли в результате ДТП с участием нескольких автомобилей на скоростном шоссе в малайзийском штате Селангор вечером в пятницу

По меньшей мере 10 человек, в том числе восемь детей, погибли в результате ДТП с участием нескольких автомобилей на скоростном шоссе в малайзийском штате Селангор накануне вечером, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам главы департамента пожарно-спасательной службы штата Селангор Норазама Хамиса, столкновение произошло между тремя легковыми машинами и грузовиком с полуприцепом.

"В результате аварии пострадали 17 человек, 10 из которых были признаны погибшими. Погибли мужчина и женщина, а остальные восемь жертв - дети", - заявил он.

Спасателям пришлось применить кран, чтобы поднять трейлер с раздавленного автомобиля и извлечь пострадавших.