В ДТП на северо-востоке Пакистана погибли не менее семи человек

По меньшей мере семь человек погибли в ДТП в пакистанской провинции Пенджаб.

По меньшей мере семь человек погибли в ДТП в пакистанской провинции Пенджаб.

Как передает Report, об этом сообщает газета Dawn.

По ее данным, инцидент произошел на междугородней трассе в районе населенного пункта Тандлианвала, где легковой автомобиль на скорости врезался в трактор.

Отмечается, что причиной столкновения стала низкая видимость из-за густого тумана.

В результате ДТП семь человек погибли, еще двое получили травмы. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу в критическом состоянии, сообщает издание.