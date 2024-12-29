В ДТП на северо-востоке Пакистана погибли не менее семи человек

По меньшей мере семь человек погибли в ДТП в пакистанской провинции Пенджаб.
Как передает Report, об этом сообщает газета Dawn.
По ее данным, инцидент произошел на междугородней трассе в районе населенного пункта Тандлианвала, где легковой автомобиль на скорости врезался в трактор.
Отмечается, что причиной столкновения стала низкая видимость из-за густого тумана.
В результате ДТП семь человек погибли, еще двое получили травмы. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу в критическом состоянии, сообщает издание.