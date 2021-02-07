О нас
Report Georgia
Аудио новости

В ДРК зафиксировали новый случай заболевания лихорадкой Эбола

В ДРК зафиксировали новый случай заболевания лихорадкой Эбола Новый случай заболевания лихорадкой Эбола зафиксирован в провинции Северное Киву Демократической республики Конго (ДРК).
Другие страны
7 февраля 2021 г. 21:47
В ДРК зафиксировали новый случай заболевания лихорадкой Эбола

Новый случай заболевания лихорадкой Эбола зафиксирован в провинции Северное Киву Демократической республики Конго (ДРК).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает местный портал 7sur7, ссылаясь на пресс-релиз министерства здравоохранения.

Как сообщается, 1 февраля у женщины, чей муж ранее переболел лихорадкой Эбола, проявились типичные симптомы заболевания. Третьего февраля женщина скончалась в больнице города Бутембо, Северное Киву.

Министерство сообщило, что на месте работает провинциальная группа реагирования, в Бутембо также скоро направится национальная группа реагирования.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Умер экс-госсекретарь США
Умер экс-госсекретарь США
7 февраля 2021 г. 22:13
Байден назвал условие снятия санкций с Ирана
Байден назвал условие снятия санкций с Ирана
7 февраля 2021 г. 21:06
Германия приостановила железнодорожное сообщение с Нидерландами
Германия приостановила железнодорожное сообщение с Нидерландами
7 февраля 2021 г. 19:32
В Сомали при взрыве мины погибло не менее 14 человек  
В Сомали при взрыве мины погибло не менее 14 человек  
7 февраля 2021 г. 19:00
Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 102 тысячи
Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 102 тысячи
7 февраля 2021 г. 18:31
В Испании потерпел крушение самолет, двое погибли
В Испании потерпел крушение самолет, двое погибли
7 февраля 2021 г. 18:28
Билл Гейтс предрек человечеству новые глобальные угрозы
Билл Гейтс предрек человечеству новые глобальные угрозы
7 февраля 2021 г. 17:48
Великобритания не будет вводить паспорта вакцинации от коронавируса
Великобритания не будет вводить паспорта вакцинации от коронавируса
7 февраля 2021 г. 14:29
Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 106 млн
Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 106 млн
7 февраля 2021 г. 13:51
Сход ледника в Индии: более 150 человек пропали без вести
Сход ледника в Индии: более 150 человек пропали без вести
7 февраля 2021 г. 12:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi