В ДРК зафиксировали новый случай заболевания лихорадкой Эбола

Новый случай заболевания лихорадкой Эбола зафиксирован в провинции Северное Киву Демократической республики Конго (ДРК).

Новый случай заболевания лихорадкой Эбола зафиксирован в провинции Северное Киву Демократической республики Конго (ДРК).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает местный портал 7sur7, ссылаясь на пресс-релиз министерства здравоохранения.

Как сообщается, 1 февраля у женщины, чей муж ранее переболел лихорадкой Эбола, проявились типичные симптомы заболевания. Третьего февраля женщина скончалась в больнице города Бутембо, Северное Киву.

Министерство сообщило, что на месте работает провинциальная группа реагирования, в Бутембо также скоро направится национальная группа реагирования.